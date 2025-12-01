阪神の佐藤輝明内野手（２６）が３０日、西宮市立甲東小学校で「佐藤輝明後援会主催佐藤輝明野球教室」に富田蓮投手（２４）とともに参加した。出身の甲東ブルーサンダースなど、８チーム５３人の少年少女に温かく指導。地元の西宮市を盛り上げるため、将来的な「佐藤輝明杯」の開催を前向きに検討した。目を輝かせる少年少女の前で、佐藤輝は熱いエールを届けた。「うまくなったら、もっと野球が楽しくなる。うまくなってく