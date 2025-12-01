芸能事務所オスカープロモーションが開催した、次世代スターを発掘する大型オーディション「なつキミプロジェクト2025」のグランプリ、横須賀京香さん（12）がこのほど東京・築地の日刊スポーツを訪れた。横須賀さんは茨城県出身の小学6年生。「年女の節目にグランプリをいただくことができてとてもうれしいです。これがゴールではなくスタート地点だと思っているので、これからも頑張っていきたいなと思います」と話した。同事務