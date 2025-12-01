巨人・丸佳浩外野手（３６）が３０日、外野のレギュラー争いを勝ち抜く覚悟を示した。外野の定位置は白紙状態で、日本ハムからＦＡで松本剛外野手（３２）が加入するなど激化している。生活困窮世帯の子供たちに食事支援する「丸メシプロジェクト」の一環で、都内の施設を訪問した丸は今季「公式戦の安打数＋四死球数の合計数×１万円」＝１２７万円を寄付したが「もっと打たなきゃだめ」と成績向上へ決意新た。残り７１本に迫る