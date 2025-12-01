◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節東京Ｖ０―１鹿島（３０日・味スタ）鹿島は東京Ｖを１―０で下し、９季ぶり９度目のリーグ制覇に王手をかけた。後半２９分に途中出場のＭＦ松村優太が決勝点を挙げた。採点と寸評は以下の通り。鬼木達監督【６・０】厳しい前半だったが「０―０なら選手交代で勝てる」という成功体験が勝ち点３に近づける。あと１つＧＫ早川友基【７・０】あのシュートをキャッチされては、蹴った側もお手上げ