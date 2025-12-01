◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン最終日（３０日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）３位から出て６５と伸ばしたプロ７年目の大岩龍一（２７）＝フリー＝が、通算２１アンダーで並んだ砂川公佑（２７）＝オークラ輸送機＝とのプレーオフ（ＰＯ）を２ホール目で制し、ツアー初優勝を決めた。３人に絞られた賞金王争いの一人に名を連ね、３年ぶり３度目出場を決めた最終戦のメジャー、日本シ