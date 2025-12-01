女優の杉咲花（２８）が、来年１月期の日本テレビ系連続ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（１月１４日スタート、水曜・後１０時）に主演することが３０日、分かった。２３年にＷＯＷＯＷオリジナルドラマ「杉咲花の撮休」でタッグを組んだ今泉力哉監督が脚本・監督を務める。恋人はいるものの「きちんと人を好きになること」を避けてしまっている主人公（杉咲）らを中心とした、“考えすぎてしまう人”のためのラブストー