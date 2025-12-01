オリックス・太田椋内野手（２４）が３０日、“臨時打撃コーチ”に就任した。２９日から２日間、チームメートの若月が台湾プロ野球の味全・蒋少宏（ジャン・シャオホン）捕手（２７）と合同練習。その若月に「打撃がすごく太田に似ていると思った。（蒋に）打ち方を教えてあげてほしい」と依頼され、大阪・舞洲で「太田塾」を開講した。「どんな感じで打って、どんな待ち方をしていますか？」。今季、打率２割８分３厘、ともに