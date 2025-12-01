和歌山バターサンド専門店「101(イチマルイチ)」から、和歌山の冬の味覚を贅沢に使用した新作フレーバーが登場します。2025年12月1日(月)から2026年2月28日(土)までの期間限定で、希少な柿や旬のみかんを使った3種類のバターサンドが販売中です。 和歌山バターサンド専門店101「冬限定フレーバー」 販売期間：2025年12月1日(月)〜2026年2月28日(土)価格：各297円(税込320円)販売場所：和歌山バターサンド専門店101