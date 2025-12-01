ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）が３０日、今宮に複数ポジションを守る準備を指示したことを明かした。遊撃一筋の名手を二塁、三塁、一塁でも起用する方針。地元の和歌山で主催する「小久保裕紀学童野球大会」のために故郷に凱旋（がいせん）した指揮官は、日本一の祝福を喜びつつ「気持ちは来季に向いています」と構想を語った。今宮は２年目の１１年に一塁で１１試合に途中出場したが、１２年以降、守備に就いた１５７