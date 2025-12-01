女性８人組アイドルグループ「ＣＵＴＩＥＳＴＲＥＥＴ」の増田彩乃が３０日、東京・港区の品川インターシティホールで行われた「女子高生ミスコン２０２５」の最終審査にゲストＭＣとして出演した。「日本一かわいい女子高生」を決めるコンテストで、増田は愛知県の高校２年生だった２０２０年に最終審査まで残り「ＳＮＯＷ賞」を受賞。「私が芸能活動を始めたきっかけ。合宿で努力してきたと思うので、その成果が発揮された