相撲の全日本選手権は東京・両国国技館で行われ、鮫島輝（日大1年）が決勝で大森康弘（金沢学院大4年）を寄り倒し、初優勝でアマチュア横綱に輝いた。大学1年での優勝は高校3年から2連覇した日大の久嶋啓太（大相撲の元幕内・久島海）、花田秀虎（当時日体大）に続く3人目の快挙。日本相撲協会を6月に退職した大相撲の元横綱・白鵬の白鵬翔氏（40）が視察し、退職後初めて東京・両国国技館を訪れた。鮫島が快挙を成し遂げた。