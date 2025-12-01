ニッチは、スイーツブランド「DEARS(ディアーズ)」より、新作『焦がしバターフィナンシェ焦香(こがれこう)』をリリースしました。焦がしバターの濃厚な風味に、ごま油とヘーゼルナッツの香ばしさを重ねた、奥行きのある味わいが特徴のフィナンシェです。 DEARS 「焦がしバターフィナンシェ 焦香」 発売日：リリース済み（順次販売開始）価格：単品 280円(税抜)／4個セット 1,320円(税抜)／8個セット 2,640円(税