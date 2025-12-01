競泳のジャパンオープン最終日が東京アクアティクスセンターで行われ、男子200メートル平泳ぎで、16歳の大橋信（枚方SS）が2分6秒96の好タイムで優勝し、50、100メートルと合わせて平泳ぎ3冠を達成した。4位だった25年世界選手権銀メダルの渡辺一平（トヨタ自動車）ら国内のライバルを圧倒し、初の代表入りを目指す26年に弾みを付けた。女子は鈴木聡美（ミキハウス）が制し、同じく平泳ぎ3冠とした。国内の代表争いが最も熾烈