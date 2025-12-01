角界の鉄人、幕内・玉鷲（41＝片男波部屋）が持つ初土俵からの連続出場記録が、ギネス世界記録に認定された。「2026年度版」で紹介されており、この日「ヤッターという気持ち。超うれしい。感動した」と笑顔を爆発させた。昨年の秋場所中に歴代1位となる通算1631回連続出場を果たし、現在は1748回まで伸ばしている。知人から聞いて知ったようで「認定証も欲しい。どこに行けばいいの？」と、口調も滑らかだった。