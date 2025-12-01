俳優の平祐奈が、来年1月10日スタートの東海テレビ・フジテレビ系連続ドラマ『東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season1』（毎週土曜後11：40※全8話）に出演することが決定した。平は、大西流星（なにわ男子）演じる主人公ロンの幼なじみでヒロイン・菊池妃奈子役に起用された。【場面カット】険しい表情…スーツ姿の原嘉孝大西とtimeleszの原嘉孝がでW主演を務める今作は岩井圭也氏の小説『横浜ネイバ