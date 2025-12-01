プレミアリーグ第13節、チェルシー対アーセナルのビッグロンドンダービーが行われた。首位アーセナル、それを追いかける2位チェルシーという前節までの状況、そしてともにミッドウィークのCLでビッグクラブ相手に勝利を収めて臨む試合となり、大きな注目が集まった。試合は立ち上がりからプレスの応酬に。必然的に局面での激しい球際を見せる展開となる。両チームともなかなか落ち着いてボールを持てない状況のなか、18分にはエス