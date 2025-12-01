マンチェスター・ユナイテッドはクリスタル・パレスに2-1で勝利し、前節エヴァートン戦での敗戦から見事に立ち直った。前半を0-1で折り返す厳しい状況だったが、ハーフタイムでのルベン・アモリム監督の指示が功を奏し、後半に逆転劇を演じたと『Manchester Evening News』は伝えている。同紙は、前節から不調が指摘されていたジョシュア・ザークツィーを起用し続けるというアモリム監督の「勇敢な決断」を称賛している。この采配