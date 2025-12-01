ブンデスリーガ第12節が30日に行われ、フランクフルトとヴォルフスブルクが対戦した。フランクフルトは、ここまでリーグ戦11試合を戦って6勝2分け3敗という戦績を残し、リーグ7位につけている。直近のリーグ戦2試合では連勝しており、上位浮上に向けてここから勢いに乗りたい。これまでリーグ戦すべてに先発出場している日本代表MF堂安律は、この試合でも右サイドで先発出場を果たした。対するヴォルフスブルクは、リーグ戦1