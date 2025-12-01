スポニチスポニチアネックス

J2降格の新潟が柏戦に敗北 18試合勝ちなし、クラブワースト記録を更新

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • J2降格が決まっている新潟は30日、ホーム最終戦の柏戦に1-3で敗れた
  • 18試合勝ちなしとなり、クラブワーストを更新、最下位も確定
  • セレモニー後にはサポーターから温かい拍手と声援が送られた
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 大分ひき逃げ「声かけたら逃走」
  2. 2. 特定班優秀すぎ 母のSOSに救世主
  3. 3. 長瀬「意味深投稿」連投で騒然
  4. 4. 浜崎公演中止 中国人ファン謝罪
  5. 5. カズ所属の鈴鹿 JFLから降格
  6. 6. 大物俳優「20年白飯食べてない」
  7. 7. 怪しい電話に出てみたら…楽天モバイルや警察を装う人物が 通話すること50分 温厚な態度から一変｢なにお前、クソガキが気持ち悪い｣ 住所･家族構成･習い事など聞き出す詐欺の最新手口
  8. 8. 三笘の写真問題 中国で続々報道
  9. 9. 株式会社TOKIOとの契約終了へ
  10. 10. イチロー氏 ジャパンC3連複的中
  1. 11. 何万人に1人 松岡のレアな体質
  2. 12. 家に毛布にくるまった知らない男
  3. 13. 【従来の健康保険証】12月1日にすべて有効期限切れ・マイナ保険証への移行が進む中で
  4. 14. さんま 明石家サンタ見送り言及
  5. 15. 牛乳1日4L飲む 小6で120キロに
  6. 16. 堀未央奈 容姿の中傷コメに苦言
  7. 17. 戦隊モノの代役 顔変えた設定に
  8. 18. 浜崎あゆみ、公演中止の中国・上海で“無観客公演”「会えるはずだった皆さんへ向けて」全曲演奏
  9. 19. 高市首相に「バカ」投稿に言及
  10. 20. 狩野英孝 キュゥべえに困惑
  1. 1. 大分ひき逃げ「声かけたら逃走」
  2. 2. 特定班優秀すぎ 母のSOSに救世主
  3. 3. 怪しい電話に出てみたら…楽天モバイルや警察を装う人物が 通話すること50分 温厚な態度から一変｢なにお前、クソガキが気持ち悪い｣ 住所･家族構成･習い事など聞き出す詐欺の最新手口
  4. 4. 家に毛布にくるまった知らない男
  5. 5. 【従来の健康保険証】12月1日にすべて有効期限切れ・マイナ保険証への移行が進む中で
  6. 6. 立花被告は「独房で歩いている」
  7. 7. トランプ氏 台湾を守る気ない?
  8. 8. 熊被害「ハチより人殺してない」
  9. 9. 夕食を「せいろ」に 健康改善
  10. 10. 南海トラフ 30年以内に60〜90％?
  1. 11. 遺体を保存食に? ヒグマの脅威
  2. 12. 中国 高市首相に発言撤回を要求
  3. 13. 飲食街のビルで胸刺した? 男逮捕
  4. 14. 高市首相に「バカ」歌手が釈明
  5. 15. 日本で攻撃的な人が増えた原因
  6. 16. 秋篠宮さま還暦60歳に　悠仁さまの「ポテトサラダ」自炊生活や初孫への感慨明かす　紀子さまには感謝「わがままな夫をよく支えてくれて」　戦後80年「平和の継承」への思い
  7. 17. 夫が風呂キャン界隈 離婚できる?
  8. 18. 「ETC」公募で決まった幻の愛称
  9. 19. 「白い拷問」女性囚人の壮絶体験
  10. 20. ギャル雑誌「ｅｇｇ」流行語大賞は吉本芸人由来のフレーズ　トップ１０発表　昨年は「それガーチャー？」
  1. 1. 高市首相に「バカ」投稿に言及
  2. 2. N国党を信じた人たちの「悲劇」
  3. 3. 交野市長「配りません」を再投稿
  4. 4. 加藤登紀子 台湾有事の撤回要望
  5. 5. 小野田氏 再三に渡る質問に怒り
  6. 6. 粘着する70代男性→黙ったワケ
  7. 7. デリヘル「本番トラブル」に反響
  8. 8. 眞子さんに「変わり果てた」の声
  9. 9. 石丸伸二氏「肩書がやっと復活」
  10. 10. 立民、中道勢力結集前向き　「公明と協議進めたい」
  1. 11. ジャングリア沖縄 低評価の惨状
  2. 12. 自維与党はチャッカリ過半数超え達成…手柄まで高市首相に横取りされ国民民主は埋没するばかり
  3. 13. 中国観光客は「来なくていい」
  4. 14. 「よくぞ言った」高市首相を称賛
  5. 15. 全国で4人のため 国勢調査に驚愕
  6. 16. 【長井秀和×西尾秀貴×林克治】「芸人市議」あるある座談会！
  7. 17. 前橋市長選、元県議が検討　自民支持層割れる可能性
  8. 18. 立憲民主、中道リベラル政党の国際組織「進歩同盟」に加盟調整…存在感高める狙い
  9. 19. 舛添氏の介護経験は「大ウソ」か
  10. 20. 堀江氏 ポケGO禁止に「アホ」
  1. 1. 日本で3年生活 帰省決意の経緯
  2. 2. 子の誕生日会で4人撃たれ死亡 米
  3. 3. ネシア豪雨 日本人10人弱が孤立
  4. 4. 日本人歌唱「強制終了」の衝撃
  5. 5. 韓通販 3千万人超の顧客情報流出
  6. 6. 髭男の高音パートに苦戦し酷評
  7. 7. 中国で超大型金埋蔵地が見つかる
  8. 8. 露が大規模空爆を実施 ウは訪米
  9. 9. 香港火災 責任追求の男性を拘束
  10. 10. 国際政治が複雑に? 米国と中国
  1. 11. 香港火災 死亡者数が146人に増加
  2. 12. 孤独な食事 健康に悪影響か 香港
  3. 13. 「局部の形が丸見え」米で大論争
  4. 14. 初来日の外国人 飲食店に感動
  5. 15. 給湯器持ち帰り 船なら可能か
  6. 16. 米ウクライナ高官が協議開始と英紙
  7. 17. 中国企業のAIモデル訓練に限界か
  8. 18. NiziU「法的対応を検討中」声明
  9. 19. 中国ラオス鉄道、キャッサバ粉千トンを輸送
  10. 20. 豪雨で日本人8人が孤立状態　インドネシア、死者400人超に
  1. 1. 戦隊が終了する事態に「愕然」
  2. 2. 住宅ローン完済 銀行照会に心配
  3. 3. NISA積み立て 60歳以降の限界は
  4. 4. 知らないと損 コメダの隠れ特典
  5. 5. 生活保護受給 スマホ支援の実情
  6. 6. 「団地のふたり」見ると不安
  7. 7. トヨタ 全面刷新「RAV4」発売へ
  8. 8. 大口現金 引き出す際の注意点
  9. 9. AIRBUS機欠航 意外な原因を解説
  10. 10. HARIOの耐熱ガラス商品がSALE中
  1. 11. ドバイ 知られざる実態とは
  2. 12. 現代社会の結婚・離婚事情
  3. 13. 「銀行の手数料」節約する方法
  4. 14. 勤務医と開業医 収入に違いは?
  5. 15. 上司と部下の「常識」は別物
  6. 16. コメ高騰 5キロ3500円が理想的
  7. 17. 高輪ゲートウェイ駅の物件を内見
  8. 18. つらい腰痛ケア商品が最大53%off
  9. 19. 予約サイトでトラブル 口コミも
  10. 20. みなとみらい新街区に複合施設を
  1. 1. チャンピオンとヘインズが大特価
  2. 2. Amazonで爆売れ 奇跡の歯ブラシ
  3. 3. KDDI新プラン お得なプラン内容
  4. 4. クラークスのシューズが45%OFFに
  5. 5. au PAYでお得に決済する方法
  6. 6. Fire TV Stickの3モデル 違いは?
  7. 7. ビックカメラ 最大3倍還元も
  8. 8. Amazonでプレステ本体が1万円OFF
  9. 9. 山崎実業「tower」が最大56%OFF
  10. 10. みんなが買ってるガジェットは?
  1. 11. レディース福袋がAmazonに登場
  2. 12. ジェットウォッシャーの老舗はわかってる。充電はUSB-C。セールで1万円OFF
  3. 13. ワイヤレスイヤホンが最大58%OFF
  4. 14. 「プロ・業務用」って頼もしい。ヤーマンのハンドクリームはPC作業中も使える
  5. 15. ノイキャンないけど高性能。「AirPods 4」が19％オフだから買っておきませんか？
  6. 16. 【南場智子】「平成時代の経営者としての反省がある。リアルとITで世界へ」
  7. 17. 太陽系内を高速移動する天体、UFO説裏づけの証拠となるか　国立天文台らの研究
  8. 18. Black Fridayで人気の商品 TOP15
  9. 19. Adobeソフトが半額に 11/28まで
  10. 20. 家具の下にも対策を。iHouse allの「耐震ジェル」を備えよ
  1. 1. カズ所属の鈴鹿 JFLから降格
  2. 2. 三笘の写真問題 中国で続々報道
  3. 3. イチロー氏 ジャパンC3連複的中
  4. 4. スタート直後に落馬 1着ゴール
  5. 5. MLB「POTY」1位 山本由伸が選出
  6. 6. ジャパンC ゴール後にも落馬続出
  7. 7. ボクシングで衝撃KO 海外も驚き
  8. 8. くふうハヤテ 契約解除に反論
  9. 9. 三笘薫の写真投稿 中国猛反発か
  10. 10. ファジアーノ岡山 浦和に完敗
  1. 11. 久保がアシスト記録563日ぶり
  2. 12. 巨人捕手争い 小林&大城の末路は
  3. 13. 鈴木優磨 松木氏から代表望んだ?
  4. 14. 三浦知良 来季も現役続行を明言
  5. 15. 「こんなスタジアムは見たことがない」「雰囲気が素晴らしい」代表戦初開催の長崎新スタに海外ファンは感激！ 自国との比較も「とてもユニーク」
  6. 16. J3長野 今季19位も「勝たぬ」
  7. 17. 久保建英 今季初アシスト
  8. 18. 角田裕毅の完璧な走りに歓喜の声
  9. 19. 森保監督 カズに「まだ現役を」
  10. 20. 中田翔の特大アーチにファン歓喜
  1. 1. 長瀬「意味深投稿」連投で騒然
  2. 2. 浜崎公演中止 中国人ファン謝罪
  3. 3. 大物俳優「20年白飯食べてない」
  4. 4. 株式会社TOKIOとの契約終了へ
  5. 5. 何万人に1人 松岡のレアな体質
  6. 6. さんま 明石家サンタ見送り言及
  7. 7. 牛乳1日4L飲む 小6で120キロに
  8. 8. 堀未央奈 容姿の中傷コメに苦言
  9. 9. 戦隊モノの代役 顔変えた設定に
  10. 10. 浜崎あゆみ、公演中止の中国・上海で“無観客公演”「会えるはずだった皆さんへ向けて」全曲演奏
  1. 11. 狩野英孝 キュゥべえに困惑
  2. 12. 嵐ツアー「日程変更すべきでは」
  3. 13. あゆ 無観客で一曲目からやった
  4. 14. 河合 同棲報道より驚きの素顔
  5. 15. 環奈との生々しい写真出て警戒か
  6. 16. 名探偵津田「伊集院怪しい」考察
  7. 17. ジャンポケが2人体制に「煉獄」
  8. 18. 上海での歌唱中断 犯人探し過熱
  9. 19. 「報道特集」山本アナ発言に波紋
  10. 20. 米ラッパー・ディディ受刑者　感謝祭に刑務所仲間１０００人に食事を提供
  1. 1. 肌にハリ 話題のスーパーフード
  2. 2. 「即完売」も納得のモス福袋
  3. 3. 「俺は男」結婚当初言われた言葉
  4. 4. 黒が持つ切れ味・白の抜け感
  5. 5. ムーミンと文明堂が贈るXmas限定
  6. 6. 眉メイク より垢抜けするテク
  7. 7. 無印のダウンジャケットが便利
  8. 8. 古民家再生 無印手掛ける初の宿
  9. 9. 「上会下」はなんて読む？わからなかったら答えをチェック！
  10. 10. 上品に楽しむ ZARAのスカート
  1. 11. 医療知識ゼロの人が描いた漫画
  2. 12. GU購入品で「最強移動コーデ」
  3. 13. ルイ·ヴィトンの最新シューズが登場♡2026クルーズで魅せる新名品
  4. 14. ハーゲンダッツ おすすめ3選
  5. 15. プロボーズ喜べない 原因を指摘
  6. 16. 「肉体関係はない」は通用する？「セカンドパートナー」は夫婦関係のために必要な存在なのか
  7. 17. デブ、ブス 言われて求婚拒否
  8. 18. 「2度転落」も沢尻支持される訳
  9. 19. 【明日の運勢】12月1日の運勢はどうなる？　血液型別にチェック！
  10. 20. 早く解散したがる理由は飲み会だったんだ...【最低な友だち】に対して主人公がとった行動とは？

ざっくり3行要約をライブドアブログに埋め込む

キャンセル
ライブドアブログ埋め込みコードを取得