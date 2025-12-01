まさかの番狂わせが反響を呼んでいる。11月30日に行なわれた2026年U-17アジアカップ予選の最終節（グループD）で、イランが開催国のインドと対戦。１−２で逆転負けを喫した。この結果、インドと勝点７で並んだものの、直接対決で負けたため、まさかの予選敗退となった。アンダーカテゴリーとはいえ、A代表のFIFAランキングでは日本に次ぐアジア２位の20位につける強豪が、同142位のサッカー後進国に敗れるという波乱に、