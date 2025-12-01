[11.30 プレミアリーグ第13節 チェルシー 1-1 アーセナル]プレミアリーグは30日、各地で第13節を開催。好調な上位チーム同士の直接対決となったチェルシーとアーセナルのビッグロンドンダービーは1-1のドローに終わった。プレミア3連勝中と波に乗るチェルシーに対して、公式戦16試合負けなしとこちらも絶好調のアーセナル。ミッドウィークのチャンピオンズリーグにも勝利している両者の戦いに注目が集まる。立ち上がりはアー