ラ・リーガ 25/26の第14節 セルタとエスパニョールの試合が、12月1日02:30にエスタディオ・デ・バライードスにて行われた。 セルタはブライアン・サラゴサ（MF）、ボルハ・イグレシアス（FW）、イアゴ・アスパス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエスパニョールはロベルト・フェルナンデス（FW）、ペレ・ミジャ（MF）、ラモン・テラツ（MF）らが先発に名を連ねた