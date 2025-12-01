ボートレース住之江のルーキーシリーズ第22戦「スカパー！・JLC杯競走」は4日目を迎える。注目は11Rだ。井上VS城間の攻防が熱い。節イチ級の城間のパワーは見逃せない。それでも地元イン戦なら井上で負けられない。人気に応えてみせる。石原は引き波にハマらず差せれば。3日目連勝とリズムアップした津田も要警戒だ。＜1＞井上忠政良い時の住之江の体感になってきた。絶対に壊したくないのでキープで。＜2＞石原光回り