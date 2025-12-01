新潟アルビレックスBBは30日、アウェーで金沢に75―70で競り勝ち、2試合ぶりの勝利を挙げた。鵜沢潤監督は「苦しい状況を勝ち切れて良かった」とホッとした表情を浮かべた。この日は先発メンバーを変え、共にPFのマック、フェルプスが先発出場。第1Qから相手の持ち味である速い展開とさせないように主導権を握り、21―14と7点リードした。第2Qも43―31と点差を広げたが、第3Qに指揮官が「相手が強く守ってきてオフェンスに連動