第一酒造から、大晦日の当日に搾ったばかりの新酒を、翌日の元旦午前中にお届けする「開華大晦日しぼり」の予約受付が開始されました。 第一酒造「開華大晦日しぼり」 申込締切：2025年12月18日(木)お届け日：2026年1月1日(元日) 午前中（一部地域除く）価格：2本セット 5,500円(送料・税込)〜内容：純米吟醸酒(無濾過無加水生原酒)販売場所：公式通販サイト 「正月清酒のパイオニア」として知られるこの