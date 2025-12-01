石川玩具は、ヨーロッパで話題のどこでも遊べる新感覚シリコンダーツ「TOSSIT（トシット）」を販売中。吸盤でピタッとくっつく爽快感と、場所を選ばず楽しめる手軽さが魅力のパーティーゲームです。 石川玩具「TOSSIT」 販売開始：2025年11月21日価格：スターターセット 3,520円(税込)〜素材：シリコン（食洗機洗浄可）取扱：石川玩具 「TOSSIT」は、フランスで生まれた、従来のダーツの常識を覆すユニークな