ハーバー研究所は、人気のミルク状スクワラン「VCスクワミルク」を、たっぷり使える増量タイプ（100mL）として数量限定で発売します。乾燥が気になる季節に嬉しい、うるおいと透明感を同時に叶えるスキンケアアイテムを紹介します。 ハーバー研究「VCスクワミルク」増量タイプ（100mL） 発売日：2026年1月5日(月)価格：5,500円(税込)容量：100mL販売場所：通信販売、全国のショップハーバー ハーバー研究所が