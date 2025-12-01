アメリカンフットボール・全日本大学選手権（３０日・大阪ヤンマースタジアム長居）――準決勝の残り１試合が行われ、関学大（関西１位）が関大（同３位）を５２―７と圧倒し、２年ぶりの決勝進出を決めた。１２月１４日の決勝「甲子園ボウル」は、立命大（関西２位）と史上初の関西勢同士の対戦となる。「一緒に戦う」チームメートにささげる関学大の決勝進出だった。１１月２５日に３年生ＯＬの中西春貴さんが持病で急逝。選