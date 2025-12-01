【6R】A級決勝は見どころたっぷり。津村の脱落は誤算でも決勝の7人の精鋭はいずれも好気配だ。初日特選から2走を力強く押し切っている南部が人気を背負うことになりそうだが、そうはさせじと栗本が南部攻略に動く。今期は順調そのもの。このままいけば来々期は昨年前期以来のS級復帰となる。捲り連発ながら南部と同じく連勝だ。「柿沼さんが付いてくれるし、結果を恐れず行けるところはしっかりタテに踏む」。今年初Vへ、栗