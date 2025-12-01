【ベイルート共同】中東を訪問中のローマ教皇レオ14世は11月30日、レバノンの首都ベイルートに到着した。イスラエルによるパレスチナ自治区ガザへの攻撃など中東で戦禍が絶えない中、平和へのメッセージを発信。到着前に機内で行った記者会見では、パレスチナ国家樹立によるイスラエルとの「2国家共存」への支持を改めて表明した。イスラエルはレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラへの攻撃を繰り返しており、11月下旬にもベイ