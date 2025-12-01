フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（３０）が１２月３１日をもって同局を退社することが３０日、分かった。大学の同級生で医師と結婚し、８月２６日放送の「めざましテレビ」で結婚を生報告。９月に挙式を行っていた。結婚を機に家庭と仕事の両立を図るべく、退職を決断。退職後の具体的な仕事について、同局は「退職後については、個人のことですので、こちらでは回答を控えさせていただきます」と答えた。東大医学部卒の経