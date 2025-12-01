札幌・中央警察署は2025年11月30日、性的姿態等撮影未遂の疑いで、札幌市の派遣社員の男(61)を逮捕しました。男は30日午後3時ごろ、札幌市中央区北8条西14丁目のショッピングセンターで、20代女性に背後から近づき、スカートの中を盗撮しようとした疑いがもたれています。警察によりますと、男はエコバッグの中にスマートフォンを入れ、そのバッグをスカートの下に差し入れて盗撮を試みたということです。