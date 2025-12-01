【ワシントン共同】米首都ワシントン中心部で州兵2人が銃撃された事件で、AP通信は11月30日、ラマヌラ・ラカマル容疑者がアフガニスタンからの移住後、米国での生活に適応できず孤立化し、精神的に不安定な状態に陥っていたと報じた。ノーム国土安全保障長官は米メディアに「容疑者が米国内で過激化した」と判断していると述べた。APによると、ラカマル容疑者は2021年、アフガンから米国に入国後、西部ワシントン州に妻と5人の