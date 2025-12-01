【サンパウロ共同】ホンジュラスで11月30日、任期満了に伴う大統領選が実施された。2023年に断交した台湾との関係を巡って主要候補の立場は割れており、左派カストロ大統領の親中路線維持か、政権交代による台湾との関係再構築かに注目が集まる。即日開票され、日本時間12月1日中に大勢判明の見込み。候補者は5人。事前の世論調査では野党で中道右派の自由党、サルバドル・ナスララ前副大統領（72）と右派の国民党、ナスリ・ア