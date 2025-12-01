「大ピンチずかん」シリーズ出版取次大手の日本出版販売（日販）は1日付で、2025年のベストセラーランキングを発表した。1位は鈴木のりたけさんの絵本シリーズ第3弾「大ピンチずかん3」（小学館）だった。「大ピンチずかん」は日常で起こるさまざまな失敗やハプニングをユーモラスに描いた人気絵本。10位と11位にも同シリーズがランクインした。2位は本屋大賞を受賞した阿部暁子さんの「カフネ」（講談社）、3位は両＠リベ大