ブンデスリーガ 25/26の第12節 アイントラハト・フランクフルトとウォルフスブルクの試合が、12月1日01:30にドイチェ・バンク・パルクにて行われた。 アイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、ジャン・バホーヤ（FW）、アンスガー・クナウフ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウォルフスブルクはモハメド・アムーラ（FW）、パトリック・ビマー（FW）