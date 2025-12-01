セリエA 25/26の第13節 アタランタとフィオレンティナの試合が、12月1日02:00にゲヴィス・スタジアムにて行われた。 アタランタはアデモラ・ルックマン（FW）、ジャンルカ・スカマッカ（FW）、シャルル・デケテラーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフィオレンティナはモイーズ・キーン（FW）、ロベルト・ピコリ（FW）、ファビアーノ・パリージ（DF）らが