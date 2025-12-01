地球デビュー４０周年のハードロックバンド「聖飢魔２」が３０日、さいたまスーパーアリーナで全国大黒ミサツアー「ＴＨＥＥＮＤＯＦＳＥＡＳＯＮＯＮＥ」ＦＩＮＡＬの最終日を迎え、活動継続と来年の大黒ミサツアー開催を発表した。アンコール終盤の会場に衝撃が走った。主宰でヴォーカルのデーモン閣下が「聖飢魔２は今、持ち歌が１９０曲。２００曲目指したいねえ？」と呼びかけた上で、「今日は解散する予定の日だ