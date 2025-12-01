練馬文化センターと万作の会は、2026年2月15日に「能・狂言への誘い」を開催！人間国宝である野村万作をはじめ、野村萬斎、観世清和、観世三郎太といった能楽界を牽引する豪華出演陣が一堂に会し、能と狂言の名作を披露する特別な公演です。 練馬文化センター「能・狂言への誘い」 開催日：2026年2月15日（日）時間：14:00開演（13:15開場）会場：練馬文化センター 大ホール（こぶしホール）料金：S席 7,000円／A