老舗菓子店「青木屋」は、来る2026年の干支「午（うま）」にちなんだ看板商品「馬サブレ」の展開を強化します。「伝統×現代性」をテーマにした“老舗モダン”な味わいと、縁起の良い「左馬（ひだりうま）」をモチーフにしたデザインは、年末年始の手土産やご挨拶におすすめです☆ 青木屋「馬サブレ」 青木屋が本店を置く東京都府中市は、大國魂神社の神事「競馬式（こまくらべ）」や、東京競馬場があることでも知