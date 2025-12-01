ブルボンは、イオンモール キッズドリーム合同会社が運営する屋内型仕事体験テーマパーク「カンドゥー大日」への出展を発表しました。開業予定日は2025年12月20日（土）です。同社の人気商品である「プチシリーズ」の製造工程を学び、オリジナル商品を考案できる新たなアクティビティが登場します。 ブルボン「カンドゥー大日」パビリオン出展 開業予定日：2025年12月20日（土）出展場所：カンドゥー大日（イオン