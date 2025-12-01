株式会社ハーバー研究所が、スクワランオイルを練り状にしたスペシャルケアアイテム「ローズ海の宝石」を、2026年1月20日（火）より数量限定で発売！肌の水分を逃さない強力な保護力と、天然ローズ精油の優雅な香りを同時に楽しめる、冬の乾燥対策にぴったりのアイテムです。 ハーバー研究所「ローズ海の宝石」 発売日：2026年1月20日（火）販売場所：通信販売（オンラインショップは11:00頃更新予定）、全国のシ