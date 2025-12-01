9人グループ・Snow Manの目黒蓮が、2日から放送される『キリン 午後の紅茶』新CM「奇跡の前夜」篇に出演する。今回、今夏CM「夏の影」篇で楽曲提供したMrs. GREEN APPLE（大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架）がそろって同CMに初登場。華やかなイルミネーションが輝く寒い冬の夜に、路上で歌うMrs. GREEN APPLEの3人に目黒があったかい「午後の紅茶 ミルクティー」を差し入れるという、心温まるストーリーを描く。【動画】目黒蓮×Mrs