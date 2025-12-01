古舘伊知郎（70）が、7日の東京・EXシアター六本木公演から、全国5カ所で開催の「古舘伊知郎トーキングブルース2025」を開幕する。来年1月に福岡、2月に名古屋、3月に大阪、横浜と“しゃべりの巡礼”に出る。テーマは「2025（ニセンンジュウゴ）」。今年1年間を、2時間半ノンストップでしゃべりまくる。「37年前からやってるのに“トークするブルースたりえてるか”って、いつも内省する。完成形があったら死んじゃってもいいと