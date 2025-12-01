1日未明、宮城県沖を震源とする最大震度3の地震があり県内では横手市と大仙市で震度1の揺れを観測しました。気象庁によりますと1日午前2時26分ごろ、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ60キロで、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されています。この地震で宮城県と岩手県で最大震度3の揺れを観測しました。県内では横手市と大仙市で震度1を観測しています。津波はありませんでした。