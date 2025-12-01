1日午前2時26分ごろ、岩手県と宮城県で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は宮城県沖で、震源の深さは約60キロ。地震の規模はマグニチュード（M）4.7と推定される。各地の震度は次の通り。震度3＝一関千厩、一関室根、住田（岩手）仙台泉、石巻桃生、登米南方、栗原、大崎鹿島台、大崎田尻、松島、大衡、涌谷（宮城）▽震度2＝大船渡、北上相去、遠野、釜石中妻、奥州前沢、平泉（岩手）塩釜、気仙沼、名取、角田