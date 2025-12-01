俳優の木村拓哉（53歳）が、11月29日に放送された情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。“今年の漢字”を発表した。木村はこの日、映画「TOKYOタクシー」の宣伝を兼ねて、倍賞千恵子と共に番組のインタビューに対応。年末らしく“今年の漢字”を聞かれる。これに倍賞は「心」と答え、「（映画では）心がないと通じない状況でお芝居していたから、“心”かな。“ハート”かな。自分にとって」と説明。一方、木村は「志」