ラグビー7人制の国際大会「SVNS」第1戦は11月30日、ドバイで行われ、女子で準決勝に進んだ日本はニュージーランドに5―31で敗れたが、3位決定戦でフィジーに22―12で勝った。3位に入るのは初めて。（共同）