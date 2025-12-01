リーグ・アン 25/26の第14節 アンジェとRランスの試合が、12月1日01:15にスタッド・レイモンド・コパにて行われた。 アンジェはシディキ・シェリフ（FW）、アミン・スバイ（MF）、ルイス・ムートン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するRランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、ウェスレイ・サイード（FW）、フロリアン・トバン（FW）らが先発に名を連ねた。 前半