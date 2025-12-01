【プレミアリーグ第13節】(スタンフォード ブリッジ)チェルシー 1-1(前半0-0)アーセナル<得点者>[チ]トレボ・チャロバー(48分)[ア]ミケル・メリノ(59分)<退場>[チ]モイセス・カイセド(38分)<警告>[チ]マルク・ククレジャ(11分)[ア]マルティン・スビメンディ(5分)、クリスティアン・モスケラ(13分)、リッカルド・カラフィオーリ(27分)、ピエロ・インカピエ(41分)、マイルズ・ルイス・スケリー(54分)、ビクトル・